Potenza: “Riconoscere unicità regionale per il rilancio dell’Area ex Cip-Zoo”. Queste le ultime notizie

“Sbloccare l’inaccettabile situazione in cui versa la proprietà della Regione Basilicata conosciuta come Area ex Cip-Zoo, è un imperativo per questa consiliatura regionale”.

Questo è quanto ha affermato oggi il Consigliere di Fratelli d’Italia, Alessandro Galella, durante la conferenza stampa tenutasi nei pressi dell’area oggetto della mozione presentata ieri in Consiglio.

“Questo luogo della città è importantissimo: si trova a due passi dall’autostrada, costeggia il frequentatissimo parco fluviale del Basento e fa da triste cornice ad un’opera d’arte come il Ponte Musmeci.

La sua posizione strategica deve assolutamente rappresentare una svolta per il rilancio del capoluogo di regione”, prosegue ancora il consigliere.

Per queste ragioni attraverso una mozione si chiede al Presidente Bardi e alla Giunta regionale di approvare una delibera che riconosca a quest’area un carattere di unicità.

Solo in questo modo l’assessore competente potrà attivare strumenti straordinari per la valutazione, lo studio e la realizzazione di opere che possano valorizzare il patrimonio regionale e offrire ai potentini, e ai lucani tutti, servizi di alta qualità”.