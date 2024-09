Il commissario della Lega Basilicata confermato coordinatore del Dipartimento Politiche del Mezzogiorno. I dettagli

La Lega ha aggiornato i suoi 31 dipartimenti, voluti da Matteo Salvini e coordinati da Armando Siri, per dare nuovo slancio al partito.

Saranno utili a “creare eventi ad hoc – si legge in una nota – in ogni provincia e spalancare le porte a nuovi ingressi. Per Salvini, saranno fondamentali per costruire la vittoria anche alle Politiche 2027”.

I coordinatori dei dipartimenti hanno partecipato a una riunione negli uffici della Lega alla Camera.

Come responsabile delle Politiche del Mezzogiorno è stato riconfermato Pasquale Pepe, commissario della Lega Basilicata.

Ha commentato Pepe:

“Raccolgo la fiducia che ripongono in me Matteo Salvini e i vertici del mio partito come un attestato di approvazione delle azioni che stiamo promuovendo da tempo.

Bisogna continuare su questa strada per mettere a punto una proposta politica all’altezza delle aspettative del Paese e per arrivare pronti ai prossimi appuntamenti elettorali”.