Potenza: “Cibo raccolto per un totale di circa 409.000 euro” e donato a chi ha più bisogno! I dettagli

Ricorree oggi, 5 Febbraio 2020, la settima Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare.

Tema sempre più predominante nella vita quotidiana degli italiani ed anche nella città di Potenza.

A confermarlo sono i dati dell’associazione “Io Potentio Onlus” che, in una nota, sottolinea come:

“attraverso il progetto Magazzini Sociali ed in particolare grazie alla costante attività di monitoraggio delle donazioni mediante software apposito, quanto il problema del cibo in eccesso coinvolga anche la città di Potenza.

Quasi 36 tonnellate di cibo raccolto e trasformato da spreco in dono per famiglie indigenti, per un totale di circa 409.000 euro in valore economico.

Il prodotto maggiormente sprecato risulta essere il pane, a seguire i secondi piatti quali formaggi e latticini e gli yogurt.

Sempre crescente è l’attenzione verso la donazione da parte degli operatori commerciali della città che, a norma di legge, usufruiscono di benefici fiscali a fronte di donazioni ad Onlus”.