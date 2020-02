Cambiamenti per la Fidas di Muro Lucano: “Sempre attenti alla formazione dei volontari”! I dettagli

Si è rinnovato lo scorso 2 Febbraio il consiglio direttivo di Fidas Muro Lucano per il quadriennio 2020-2024, con l’elezione come Presidente di Tonino Tirico, accompagnato dai consiglieri: Gerardina Fasciglione, Domenico Lepore, Vincenzo Perillo, Teresa Tummillo, Gerardo Perillo, Rossana Mangone e Antonio Vitiello con delega al gruppo giovani.

Tirico succede al presidente Cosimo Ponte, tra i fondatori della sezione che ha fatto crescere la sezione affiancando alle giornate di raccolta di sangue ed emoderivati anche numerose iniziative culturali e benefiche.

La prima giornata di donazione si è tenuta a Muro Lucano nel 2011, ma la sezione è nata ufficialmente nel 2013, guidata proprio da Ponte.

Nel 2011 la sezione ha donato un defibrillatore alla squadra di calcio Murese e alla protezione civile e, inoltre, ha organizzato numerose edizioni, in collaborazione con l’UNITRE, del Premio Letterario dedicato a San Gerardo Maiella.

Nel 2017 ha contribuito alla riapertura della Cattedrale murese.

La sezione vanta un record, poiché il donatore Angelo Lepore che ha effettuato oltre 100 donazioni è proprio iscritto alla sezione di Muro Lucano.

Il Presidente di Fidas Basilicata, Pancrazio Toscano, si dice soddisfatto dei risultati della sezione e augura al nuovo presidente e al nuovo direttivo, appena insediato, di continuare a crescere nel solco tracciato dai loro predecessori:

“In questa fase di rinnovi dei consigli sezionali, è importante mantenere alto l’entusiasmo e procedere guardando sempre all’obiettivo di una raccolta di qualità e che soddisfi le richieste dei centri trasfusionali.

Siamo in continuo dialogo con il sistema regionale e nazionale, affinché non si incorra in carenze, così da garantire il regolare servizio degli ospedali.

Siamo sempre attenti alla formazione dei volontari e del personale addetto alla raccolta per garantire sia i donatori che i riceventi”.

Il neo presidente Tirico invita tutti alla prossima giornata di donazione a Muro Lucano, che si terrà il 9 Febbraio.