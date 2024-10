Potenza, concerto in Cattedrale in onore di San Gerardo la Porta: questo l’appuntamento

Per il terzo anno consecutivo la Cattedrale di Potenza ospiterà, in occasione della festa liturgica di San Gerardo La Porta, un appuntamento musicale di rilievo per la diocesi e tutto il territorio regionale.

Il titolo Ego Sum Pastor Bonus lascia intendere una duplice connessione con la vita della diocesi di Potenza: musica sacra per il patrono e musica sacra per l’imposizione del Pallio a S.E. Mons. Davide Carbonaro, metropolita dell’arcidiocesi di Potenza da parte del nunzio apostolico per l’Italia S.E. Mons. Petar Rajič.

Voluto dalla Parrocchia San Gerardo in collaborazione con Musica Maggiore, Chorus Inside Basilicata e Federcori, il concerto spirituale verrà eseguito in cattedrale martedì 29 ottobre alle ore 20:00 dall’ensemble vocale Resurrexit accompagnati all’organo dal maestro Carmine Lavinia, il tutto sotto la direzione del maestro Rocco Alessio Corleto già maestro di Cappella della cattedrale potentina.

Il programma, costruito sulla simbologia liturgica del “buon pastore”, proporrà musiche di Elgar, Gounod, Caifa, Stella, oltre a offrire inediti di compositori contemporanei quali Miserachs, Durighello e Corleto.

Di seguito la locandina con i dettagli.