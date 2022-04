Potenza: “Continua a sgretolarsi buona parte del sistema produttivo della comunità”! L’appello

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa di Carmine Lombardi Segretario PD Potenza.

Dichiara Carmine Lombardi:

“L’appello della Consulta Regionale delle Aggregazioni Laicali apre un confronto fra tutte le realtà ecclesiali, ma soprattutto, con i rappresentanti istituzionali e delle organizzazioni civili e politiche.

Appello che ho deciso di raccogliere come cattolico e come Segretario del Pd di Potenza.

Il tempo che viviamo ci impone maggiore senso di responsabilità e capacità di leggere le difficoltà socio economiche che attanaglieranno i popoli nei prossimi mesi e negli anni avvenire.

La guerra che segue la pandemia sta mettendo in ginocchio le fasce più deboli delle società mondiali, scenario che vedrà peggiorare le condizioni delle popolazioni meridionali e lucane che già soffrono le difficoltà economiche delle regioni del Mezzogiorno d’Italia.

In questo contesto preoccupa la tenuta sociale della città di Potenza, che continua a spopolarsi e sta vedendo sgretolarsi buona parte del sistema produttivo della comunità.

Per questo l’appello della Consulta ci offre un’ulteriore opportunità di confronto nella ricerca di nuove occasioni ed idee per costruire un nuovo pensiero che ridia speranza e opportunità ai lucani ed ai cittadini di Potenza, raccogliendo le tante sollecitazioni che ha lanciato il nostro Papa Francesco.

Con questo spirito raccolgo l’appello delle Aggregazioni Ecclesiastiche e parteciperò all’incontro del 23 Aprile, ritenendo che sia una grande occasioni per tutti i lucani per unire sforzi ed idee per affrontare le sfide che attendono la nostra gente”.

