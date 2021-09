Potenza: “da tempo idonei attendono assunzioni nella Polizia Locale”. Questa la situazione

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del Segretario Regionale Aggiunto UIL FPL Basilicata, Verrastro Giuseppe:

“Diversi istruttori di vigilanza aspettano ancora di poter entrare in servizio presso il Comune di Potenza che non dà corso alle assunzioni.

Per questo la UIL FPL per il tramite del suo legale, aveva inviato, diversi mesi fa, una nota con la quale chiedeva l’immediata esecuzione della Delibera di Giunta n. 235 del 30.09.2020, con la quale era stata disposta l’assunzione dei suddetti istruttori di vigilanza, mediante scorrimento della graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale n. 135 del 31.10.2012.

Con la Deliberazione sopra richiamata, infatti, essendo decorso il termine di cui all’art. 34-bis D. Lgs 165/2001 ed essendo pervenuti anche i richiesti pareri degli organi competenti, è sorto in capo ai beneficiari il diritto soggettivo all’assunzione presso il Comune di Potenza.

Inoltre, gli stessi hanno inoltrato all’ente dei pareri pro-veritate di noti studi legali di fama nazionale e i quali sostengono le medesime ragioni.

La mancata adozione dei provvedimenti conseguenti alla richiamata deliberazione e, in particolare, la non avvenuta stipulazione dei contratti, inoltre, ha fortemente privato il Comune di Potenza di unità di personale espressamente riconosciuto come necessario, peraltro anche richiamato nell’istruttoria.

Si fa presente, altresì, che l’organico della polizia locale, rispetto alle previsioni assunzionali dei mesi scorsi si è ulteriormente ridotto di molte unità.

Ed oggi i soggetti interessati, per tutelare il loro legittimo diritto all’assunzione, hanno dovuto adire le vie legali.

Inoltre il Comune aveva trasmesso alle Organizzazioni sindacali la rideterminazione del fabbisogno del personale eliminando tali figure. Poi a distanza di tempo invece è stato rideterminato il fabbisogno e sono state inserite nuovamente unità da assumere.

La recente risposta del sindaco non ci convince molto (anche se apprezziamo la buona volontà) in quanto fa riferimento ad un ricorso al Consiglio di Stato che, a quanto ci risulta, è stata inoltrata una lettera all’Amministrazione Comunale che i ricorrenti interessati sono, pronti a ritirare purchè si metta fine a questa triste storia.

La proposta è che l’Amministrazione prenda atto della rinuncia degli istanti a qualsiasi contenzioso e proceda allo scorrimento della graduatoria.

Come UIL FPL abbiamo anche richiesto un incontro a sua eccellenza il Prefetto ma, ad oggi ancora nessuna convocazione è pervenuta alle organizzazioni sindacali.

La UIL FPL, pertanto, si appella ai Dirigenti preposti, alla Giunta Comunale ed a tutti i Consiglieri Comunali di Maggioranza e di Opposizione affinché si metta fine a questa antipatica vicenda che si sta trascinando da diverso tempo”.

