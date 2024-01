Potenza: “E’ oramai non più rinviabile un intervento che possa restituire la giusta dignità a una struttura così importante”. La situazione

“Il campo di calcio della Figc è un impianto sportivo che accoglie tutti coloro che raggiungono il capoluogo di regione percorrendo l’uscita autostradale ‘Potenza centro’”.

È quanto dichiara in una nota l’assessore allo Sport del Comune di Potenza Gianmarco Blasi che aggiunge:

“Posto all’estremità del Ponte Musmeci può essere considerato davvero un biglietto da visita per la nostra città.

E’ oramai non più rinviabile un intervento che possa restituire la giusta dignità a una struttura così importante, aspetto del quale si gioverebbe, quindi, l’intera area urbana.

E’ del tutto evidente che lungo il perimetro esterno e per quel che riguarda la tribuna posta all’interno si rendano necessari e impellenti lavori di riqualificazione, sia per garantire la messa in sicurezza di quanti transitano nella zona, con flussi veicolari praticamente continui, sia per consentire a coloro che assistono alle gare che si svolgono nell’impianto, di trascorrere momenti di svago in una struttura che non presenti criticità di sorta.

Esprimiamo l’auspicio che quanto prima la Federazione Italiana Giuoco Calcio possa approntare le azioni necessarie a fornire le risposte che chiediamo in termini di sicurezza e decoro, così da far compiere un passo avanti importante alla nostra comunità in tema di impiantistica sportiva”.