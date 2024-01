Basilicata: “Questi servizi per i cittadini portatori di gravissime disabilità, continuano a soffrire grosse criticità”. La denuncia

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa dell’associazione ASCRIBA, rappresentativa dei servizi di riabilitazione di Basilicata:

“I servizi di riabilitazione, per i cittadini portatori di gravissime disabilità, continuano a soffrire grosse criticità.

Da anni sollecitiamo l’interessamento della Regione affinché si adottino gli atti di “ordinaria manutenzione” dei procedimenti amministrativi, finalizzati a garantire continuità dei servizi, nel rispetto delle regole di sistema.

Il servizio di trasporto per gli utenti semi-residenziali ha bisogno di essere stabilizzato e riconosciuto nel bilancio di previsione triennale della Regione, per evitare il blocco del servizio stesso.

Allo stesso modo non è più rinviabile il rinnovo dei contratti e l’adeguamento ISTAT per recepire l’aumento degli stipendi del nuovo Contratto Collettivo.

Il settore non chiede un ampliamento dei servizi, non cerca nuovi spazi di mercato, non spera di guadagnare di più, non vuole fare utili.

Il settore chiede solamente di essere messo in condizione di poter rispettare le regole e gli obblighi di legge, per continuare a garantire servizi di qualità e buona occupazione, evitando di arrivare all’inevitabile collasso finanziario.

Basterebbe lo 0,3% della spesa regionale per restituire dignità ai 1.200 operatori che garantiscono un servizio di elevata qualità, lavoratori che hanno dimostrato pazienza estrema, senso di responsabilità insieme alle loro organizzazioni sindacali.

Restiamo ancora fiduciosi in un risolutivo intervento delle Istituzioni Regionali, in grado di ripristinare le necessarie condizioni di normalità ed equilibrio per la tenuta di un sistema che in Basilicata garantisce 590 mila prestazioni e assiste circa 5 mila utenti“.