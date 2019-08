Potenza, Festa Madonna delle Grazie: ecco divieti e disposizioni per la circolazione stradale

Il Comune di Potenza fa sapere che, in occasione della trentesima edizione del Festival nazionale “Fuochi sul Basento”, nell’ambito dei festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie (in programma Sabato e Domenica prossimi in contrada San Luca Branca), viene istituito, dalle ore 15:00 del 31 Agosto 2019 e sino al termine della manifestazione pirotecnica o, comunque, fino a cessate esigenze connesse all’evento e valutate dagli organi di polizia:

A) DIVIETO DI SOSTA con rimozione di tutti i veicoli:

1. in contrada Bucaletto, lato destro in direzione di contrada Caira e via San Luca Branca, a partire dal fabbricato sede dell’ex Corpo Forestale dello Stato fino all’intersezione con la strada che lateralmente conduce alla concessionaria Falcar;

2. in contrada Bucaletto, ambo i lati, dall’intersezione con la strada che conduce alla concessionaria Falcar fino al punto di incrocio tra contrada Caira e la strada che conduce a via Montegrosso;

3. in contrada Caira, ambo i lati, dal punto di incrocio tra quest’ultima e la strada che conduce a via Montegrosso fino all’intersezione tra le via di accesso a San Luca Branca e contrada forte Pallarete;

4. in tutto l’abitato di contrada San Luca Branca, a partire dall’intersezione con la stradina secondaria, parallela alla strada principale di accesso alla contrada medesima;

5. in contrada San Luca Branca, lungo ambo i lati della stradina secondaria, parallela alla strada principale di accesso alla contrada medesima;

6. in contrada San Luca Branca, lungo parte del tratto di strada sottostante la chiesa Madonna delle Grazie, ad eccezione di un numero limitato di veicoli che trasportano persone disabili muniti di apposito contrassegno invalidi.

B) DIVIETO DI CIRCOLAZIONE a tutti i veicoli, eccezioni fatta per i veicoli del trasporto pubblico urbano e i mezzi di soccorso e delle Forze di Polizia:

1. in contrada Caira, dal punto di intersezione tra la via di accesso a San Luca Branca e la strada che conduce a contrada forte Pallarete;

– i residenti di San Luca Branca e tutti coloro i quali saranno muniti di specifico pass rilasciato dal comitato organizzatore dell’evento, potranno circolare dal punto di intersezione suddetto (punto 1.) fino alle ore 18:00;

– gli autobus di linea privata impiegati per il trasporto organizzato di persone che assisteranno all’evento potranno transitare fino all’incrocio tra la via San Luca Branca e la strada che conduce all’impianto di depurazione cittadino, individuata quale area destinata loro alla sosta;

– i veicoli adibiti al trasporto di persone disabili, muniti di apposito pass invalidi, potranno transitare per raggiungere l’area loro destinata alla sosta ubicata a monte del punto di ingresso di via San Luca Branca (vedi punto 6);

2. lungo la stradina secondaria, parallela alla strada principale di accesso alla contrada medesima, tranne che per le navette del trasporto pubblico urbano.