Potenza, in Centro sempre meno attività: “prosegue il fenomeno delle chiusure”. I dettagli

A Potenza “prosegue il fenomeno di chiusure delle attività commerciali, specie per l’abbigliamento, nel centro storico (una ventina in meno solo negli ultimi due anni)”.

E’ il quadro emerso da un rapporto Confcommercio-Censis.

In un comunicato diffuso dalla Confcommercio Potenza è inoltre evidenziato che nel capoluogo lucano:

“le imprese attive al 2020 sono 449 in aree non del centro storico e 371 nel centro storico con 93 ‘alimentari’ (47 nel centro e 46 in altre aree). Gli esercizi più numerosi sono quelli di vendita di prodotti specializzati: 303 (160 non centro storico e 143 centro)”.

Secondo il presidente di Confcommercio Potenza, Fausto De Mare:

“per arginare questa situazione bisognerà agire su due fronti: da un lato, sostenere le imprese più colpite dai lockdown e introdurre sistemi fiscali nazionale e locale che vengano incontro ai problemi causati dal calo dei consumi.

Dall’altro, mettere in campo un urgente piano di rigenerazione urbana per favorire la digitalizzazione delle imprese e rilanciare i valori identitari delle nostre città”.

