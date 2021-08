Potenza: vaccinazioni solo alla tenda del Qatar. I dettagli

L’Asp Basilicata comunica che da domani, mercoledì 1 settembre 2021, le vaccinazioni anti Covid-19 per i cittadini-utenti di Potenza, saranno effettuate esclusivamente presso l’hub vaccinale ubicato nella tensostruttura del Qatar (parcheggio stazione – fermata “San Carlo” – Potenza).

Poste Italiane sta già provvedendo ad informare via SMS tutti i cittadini che avevano la prenotazione in via Roma (palestra “Rocco Mazzola) per comunicare loro il cambio del punto vaccinale.

Si comunica inoltre che, così come disposto dal presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, da domani 1 settembre 2021 sarà estesa a tutti i cittadini che hanno compiuto 12 anni la possibilità di sottoporsi a vaccinazione libera presso tutti i punti vaccinali dell’Azienda di seguito elencati:

1) Potenza: Tenda Qatar, parcheggio stazione – fermata San Carlo” (ore 9,00-18,00);

2) Melfi: Palestra comunale via della Cittadinanza Attiva (ore 9,00-18,00);

3) Villa d’Agri: Palestra Istituto Comprensivo di Villa d’Agri in Via Verdi (ore 9,00-18,00);

4) Lauria: Palestra i.S.I.S Lauria in via Cerse dello Speziale (ore 9,00-18,00);

5) Senise: Complesso Monumentale San Francesco Piazza Municipio 2 (ore 9,00-18,00);

6) Venosa: Palestra “Scuola Media De Luca”, via Appia n. 36 (ore 9,00-18,00).

Per le vaccinazioni senza prenotazione (consentite anche per chi che hanno già una prenotazione sulle piattaforme disponibili) è necessario scaricare e compilare la documentazione da consegnare presso il punto vaccinale di prenotazione unitamente alla tessera sanitaria ed al codice fiscale.

La modulistica (Nota informativa vaccini – Modelli 1,2,3,4 – Modello per minorenni) è scaricabile sul sito dell’Asp.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)