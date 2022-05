Potenza: in città un centro antiviolenza? Ecco le ultime notizie

In occasione del seminario di presentazione del Progetto CPM 4.0 Centro di Prevenzione uomini Maltrattanti che si terrà mercoledì 12 maggio dalle ore 9.30 presso la Sala Inguscio della Regione Basilicata, sarà stipulato il protocollo d’intesa tra ATS C.P.M. Centro prevenzione uomini maltrattanti e il Comune di Potenza, un punto di partenza importante per parlare della futura presenza in Città del centro di prevenzione.

L’Amministrazione comunale di Potenza sarà rappresentata:

dall’assessore alle Politiche Sociali, Fernando Picerno;

l’assessore alle Pari opportunità, Tiziana Rotunno;

il dirigente Giuseppe Romaniello.

Il progetto è gestito dalla Società cooperativa sociale Filef Basilicata insieme all’Associazione CAM Centro ascolto uomini maltrattanti di Firenze ed all’UPL – Università popolare lucana di Potenza.

Finanziato dalla Regione Basilicata, il progetto ha come obiettivo quello di promuovere le pari opportunità e contrastare la violenza di genere, migliorando le competenze degli attori sociali coinvolti nelle attività di prevenzione e cura delle persone abusanti.

La rete territoriale già costituita alla candidatura del progetto ha tra i suoi componenti:

i comuni di Pescopagano, San Fele e Lagonegro;

la Lega Regionale delle Cooperative;

l’Associazione AVO volontari ospedalieri di Basilicata;

l’Associazione Carabinieri – ANC – sezione C. Pezzuto di Lagonegro.

I lavori del seminario saranno trasmessi con diretta Facebook sulla pagina di CPM 4.0. al seguente link : https://www.facebook.com/events/676839996955572?ref=newsfeeda

