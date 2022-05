Potenza: “strana schiuma e cumuli di amianto nel Basento”. Le foto

Il Consigliere Comunale della Città di Potenza con “La Basilicata Possibile”, Francesco Giuzio, denuncia:

“In questi giorno ho ricevuto varie segnalazioni in merito a situazioni di grave inquinamento: una strana schiuma maleodorante e un cumulo di amianto.

Entrambi lungo il tratto urbano del fiume Basento, dove centinaia di concittadini si recano per fare attività fisica o una semplice passeggiata immersi nel verde, provando a rilassarsi e a staccare dalla monotonia e dal grigiore del cemento della città.

Ho provveduto a segnalare il tutto all’assessore all’ambiente Gianmarco Blasi e ho protocollato una interrogazione alla sua attenzione, sollecitato anche dagli amici di Europa Verde Potenza.

Ogni volta che ho a che fare con episodi di questo tipo, spero che siano gli ultimi.

I reati ambientali sono quanto di più meschino possa esserci: danneggiano la collettività nel presente e nel futuro.

Se avete amici o parenti poco attenti all’ambiente vi prego, correggeteli.

Non provate imbarazzo nel riprenderli, magari spiegandogli il perché del loro comportamento dannoso per tutti.

Vi lascio come esempio una tattica che ho adoperato negli ultimi mesi: Capita a volte di trovarmi in compagnia di fumatori, che distrattamente buttano la sigaretta per terra.

Appena lo fanno, io mi chino, la raccolgo e cerco il cestino più vicino.

Vi assicuro che non capita più la seconda volta.

L’esempio vale più di mille parole”.

Ecco le foto.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)