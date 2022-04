Potenza, in provincia cani finiscono in un burrone! Intervenuti i Vigili del fuoco. Le foto

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, nella giornata di ieri, hanno effettuato due interventi per salvataggio animali, in entrambi i casi i protagonisti di questi recuperi sono cani.

Il personale in servizio presso il distaccamento di Lauria (alle ore 13.25) si è recato in contrada Fossi nel comune di Senise, due segugi da caccia sono finiti in un burrone profondo circa 30 mt: per il difficile recupero è stato impiegato personale SAF (Speleo Alpino Fluviale ), con delle calate di corde sono riusciti a raggiungere i due cani e a recuperarli in sicurezza, al termine delle operazioni sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari.

Poche ore dopo, il personale dei Vigili del Fuoco in servizio presso il distaccamento di Melfi (alle ore 14.20 circa) ha recuperato due cuccioli di cane sulla SP90 nelle vicinanze del cimitero a Barile (PZ).

Anche in questo caso il personale ha utilizzato tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale) per effettuare il recupero dei piccoli cani.

A recupero ultimato, sono stati affidati alla proprietaria.

I Vigili del fuoco sono intervenuti sui rispettivi interventi con una autopompa ed un fuoristrada per un totale di cinque unità.

Ecco le foto.

