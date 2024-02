Potenza: insediata la nuova Comandante della Polizia locale. Auguri di buon lavoro

Insediata la nuova Comandante della Polizia locale di Potenza, Maria Santoro.

Laureata in giurisprudenza, già impegnata in ruoli di responsabilità negli uffici comunali, è risultata vincitrice della procedura concorsuale indetta dal Comune per selezionare il vertice del Corpo della Polizia locale, risultando nominata dirigente della Polizia del capoluogo di regione.

Così il Sindaco di Potenza Mario Guarente che aggiunge come:

“Una persona seria e molto preparata, già negli altri ruoli ricoperti all’interno della nostra Amministrazione, e di quelle nelle quali ha prestato servizio, è risultata in possesso di grandi qualità professionali e umane che, certamente, le saranno d’aiuto nel delicato compito affidatole.

Nell’augurarle buon lavoro, le rinnovo la mia stima personale e, sono certo, che l’intera città potrà giovarsi delle sue indubbie capacità”.

Dal 28 dicembre 2005 dipendente a tempo pieno e indeterminato come Istruttore di vigilanza del Comune di Potenza.

Da gennaio 2010 Istruttore direttivo di Vigilanza nel ruolo di Ufficiale di polizia locale, con incarichi di responsabilità al’interno del Comando di Polizia Locale.

L’attuale comandante Santoro è stata sempre impegnata come docente nelle attività di formazione degli operatori di Polizia locale anche in Campania, nella scuola regionale della Polizia locale.

Da metà giugno 2023 ha rivestito anche l’incarico di ‘Posizione organizzativa’ ‘Programmazione’, occupandosi in particolare della programmazione dei di fondi europei e regionali.