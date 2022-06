Potenza: lenzuola e copriletti esposti come vere e proprie opere d’arte per le strade della città! Il programma

Il 21 Giugno a Potenza, il giorno della festa della musica, sarà inaugurata la mostra urbana L’Arte nel Vento curata da Cinzia Dicorato.

Organizzata dal Comune di Potenza, grazie all’apporto della Galleria Idearte di Grazia Lo Re, la mostra sarà esposta nelle piazze principali del centro storico della città fino al 20 Luglio prossimo.

Si tratta di una esposizione urbana, singolare e inedita in Italia che sta facendo il giro nelle nostre città.

Un gruppo di artiste italiane, provenienti da città diverse espongono ai balconi lenzuoli dipinti.

Dopo l’esordio ad Andria ad Agosto del 2021 e la tappa a Padova a Marzo e Aprile di quest’anno il 21 Giugno approda a Potenza.

L’idea parte dalla tradizione di esporre copriletti e lenzuola per ragioni religiose, una tradizione molto diffusa nei Paesi del Mediterraneo in modo particolare nel Sud Italia.

Durante le processioni si faceva a gara ad esporre la coperta più bella ed originale o più preziosa che si conservava in casa, una coperta da letto magari ricevuta in dote per il matrimonio o ereditata dai genitori.

La coperta esposta in questo caso assumeva una doppia valenza sacra, manifestava una particolare devozione perché era a tutti gli effetti un oggetto sacro per la famiglia, prezioso non solo da un punto di vista meramente economico ma soprattutto da un punto di vista affettivo.

In questa mostra i copriletti e le lenzuola diventano opere d’arte e rappresentano il principio di un progetto che vede protagoniste le artiste che indagano nel sociale e nell’umanità fra tradizione e attualità, ognuna con il proprio linguaggio, ma che si inserisce nel contesto e nel territorio.

Le artiste in mostra sono:

Irene Petrafesa,

Stefania Ormas,

Mariantonietta Bagliato,

Marina Mancuso,

Grazia Salierno,

Francesca Di Vece,

AjnoS,

Angela Regina,

Ezia Mitolo,

Luisa Valenzano,

Jara Marzulli,

Maria Antonietta Barnaba,

Carmìne Antonucci,

Antonella Casazza,

Chiara Coltro,

Concetta Russo,

Cristina Iotti,

Ersilia Sarrecchia,

Luna Pontenziere,

Maria Ditaranto,

Maria Letizia Gabriele,

Marina Luzzoli,

Marisa Merlin,

Nicoletta Furlan,

Laura Balla,

Linda De Zen,

Roberta Pepe,

Rossella De Gregorio,

Vania Elettra Tam,

Valeria D’Aniello,

Viviana Cazzato,

Tina Sgrò.

In contemporanea, la Galleria Idearte di Via Londra a Potenza ospiterà l’esposizione dal titolo” L’arte nel vento – Le artiste” , una mostra collettiva pensata per far conoscere al pubblico di Potenza le artiste protagoniste di questo evento che provengono dai diversi luoghi d’Italia.

Artiste che si esprimono con i diversi linguaggi dell’arte: dal figurativo all’informale, in alcuni casi passando attraverso il mezzo fotografico. I temi che ritroviamo nelle opere esposte in galleria sono gli stessi che sui teli al vento e riguardano sia la sfera personale che quella sociale declinati tutti al femminile.

In esposizione 35 opere fra dipinti e sculture realizzate per l’occasione.

La mostra nella Galleria Idearte di Grazia Lo Re in rimarrà aperta dal 22 Giugno al 20 Luglio prossimo e sarà visitabile dal lunedì al sabato nei seguenti orari. 11:00/13:00 e 18:00/20:00.

Di seguito la locandina dell’evento.