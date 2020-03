Potenza, Leone: “Saranno effettuati test a tutto il personale sanitario, a Carabinieri, Poliziotti, Guardie carcerarie”

L’assessore regionale alla Sanità, Rocco Leone, è stato ascoltato nel corso dell’ultima seduta della Prima consiliare permanente, presieduta da Giuliano Velluzzi.

I componenti della Commissione e lo stesso assessore regionale si sono confrontati attraverso una videoconferenza Skype.

Sanificazione della città e gestione dei rifiuti anche per coloro che sono o dovessero risultare positivi al Covid-19, sono alcuni dei temi trattati durante i lavori, nel corso dei quali Leone ha avuto modo di evidenziare come l’Amministrazione regionale abbia inteso portare avanti un’operazione ‘trasparenza’, per aggiornare i lucani nella maniera più corretta possibile.

Resta fondamentale il rispetto delle prescrizioni, prima e più importante delle quali è quella di rimanere in casa.

L’assessore ha quindi illustrato alcuni numeri relativi agli ospedali lucani, ai tamponi effettuati e delle persone risultate positive al virus, soffermandosi successivamente su come per il personale al San Carlo siano stati realizzati due bandi per medici infettivologi, di cui uno aperto, oltre a essere stati rinnovati i contratti con cessazione al 31 marzo per gli infermieri fino a fine anno:

“Per quanto riguarda i presìdi di sicurezza abbiamo comprato delle grosse partite di mascherine e occhiali, ma, purtroppo, il problema è nazionale, in quanto Francia e Germania avevano sospeso le esportazioni. In ogni caso i sanitari più esposti a rischio hanno tutto il materiale di protezione individuale. Per quanto riguarda la diagnostica, da qualche giorno sono in commercio i test rapidi per il coronavirus, ne abbiamo comprati 10.000 a 16 euro l’uno, e saranno effettuati test a tutto il personale sanitario e al personale che svolge ruoli sociali importanti, quali carabinieri, poliziotti, guardie carcerarie”.

Alla lunga e articolata discussione, seguita all’intervento di Leone, durante la quale ci si è soffermati in particolare sulla situazione dell’ospedale San Carlo, sulle modalità con le quali si sta pensando di rispondere a una possibile situazione emergenziale, alla quale la nostra regione potrebbe andare incontro, anche attraverso interventi relativi al personale, concorsi inclusi, l’intervento del presidente Velluzzi ha chiuso la serie di contributi, ringraziando gli intervenuti e garantendo che:

“l’impegno della Commissione continuerà anche in questo periodo critico, per contribuire, secondo le nostre competenze, a svolgere il nostro ruolo all’interno di un’Amministrazione che, dalla Protezione civile alla Polizia locale, dai Servizi sociali agli uffici tutti, sta profondendo un notevole sforzo per essere di supporto a tutti i potentini”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)