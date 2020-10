Potenza: nominata la nuova assessora alle Pari opportunità, Politiche giovanili e Infanzia. I dettagli

Il Comune di Potenza comunica:

“Col provvedimento numero 96 del 9 Ottobre 2020 il Sindaco di Potenza, Mario Guarente, ha nominato Vittoria Rotunno assessore alle Pari opportunità – Politiche giovanili – Infanzia“.

Queste le dichiarazioni del Primo cittadino:

“Nel formularle gli auguri di buon lavoro per l’incarico ricevuto, confido che la sua esperienza amministrativa tra gli scranni comunali, maturata nelle ultime due legislature, possa esserle di aiuto nel gestire deleghe importanti e per andare a completare una squadra di governo che, anche grazie a lei, potrà continuare a lavorare sempre meglio per il bene della città”.

