Potenza: nuovo modello di viabilità per accompagnare a piedi gli studenti. I dettagli del progetto

Spiegano in un comunicato congiunto i consiglieri componenti del gruppo “La Basilicata possibile” Giuseppe Biscaglia, Francesco Giuzio, Valerio Tramutoli:

“Il progetto ‘Pedibus’ consiste in una riorganizzazione della mobilità scolastica che, mettendo in rete le famiglie, scuole, associazioni e protezione civile, offre dei percorsi sicuri agli studenti di tutte le età.

Analogo servizio è stato già sperimentato con successo in molte città italiane (tra le quali Matera dal Settembre scorso) realizzando un servizio di accompagnamento a piedi degli studenti, secondo percorsi pedonali e con fermate prestabilite, che hanno incontrato il favore delle famiglie e degli stessi ragazzi.

Sebbene particolarmente utile nel particolare periodo che stiamo vivendo, tale servizio andrebbe a conciliarsi con l’esigenza di un nuovo modello di viabilità che lo sviluppo disordinato della città ha spesso dimenticato (quando non interrotto).

Basti pensare a quelli che erano percorsi pedonali resi sicuri da marciapiedi e attraversamenti protetti, ripensati troppo spesso a favore di una circolazione tutta incentrata su mezzi privati da far defluire con la massima velocità.

Si tratterebbe quindi di una iniziativa utile anche per il futuro e non solo per gli studenti, con effetti rilevanti sulla qualità dell’aria e sul benessere dei cittadini, come noto condizionato da abitudini di vita sempre più sedentarie.

Il gruppo ‘La Basilicata Possibile’ offre la sua proposta al prossimo Consiglio comunale fiducioso di trovare la stessa condivisione che ha caratterizzato la scelta di prevedere da subito (in attesa dell’approvazione del PUMS) interventi importanti a favore della mobilità sostenibile per la Città di Potenza (che vantava il triste primato di zero piste ciclabili), continuando la sua azione che, sebbene dall’opposizione, vuole essere sempre anche di proposta e di stimolo per l’Amministrazione nell’interesse primario dei cittadini”.

