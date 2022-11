Potenza, parte una frana dal costone roccioso: ecco cosa è successo su questa strada della provincia

Anas ha fatto sapere ieri:

“Sulla strada statale 7 ‘Via Appia’ è provvisoriamente chiuso il tratto – in entrambe le direzioni – dal km 393,000 al km 393,700, nei pressi di Pescopagano in provincia di Potenza, a causa di una frana.

Attualmente il traffico veicolare viene deviato lungo la strada provinciale SP 31.

Sul posto sono presenti le squadre Anas per le verifiche del costone roccioso, la gestione della viabilità e per le operazioni di ripristino, pulizia e messa in sicurezza del tratto stradale”.

