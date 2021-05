Potenza: Pasquale e Angelo, con grande passione, a lavoro per rappresentare la storica Parata dei Turchi! Ecco cosa hanno realizzato

“Sarà l’associazione no-profit ‘La Nave del Santo’ a presentare Mercoledì 26 Maggio, alle ore 17:30, nel foyer del teatro Stabile, in piazza Mario Pagano, le miniature della ‘Sfilata dei Turchi, realizzate da Pasquale e Angelo Blasi.

Sottolinea l’assessore alla Cultura Stefania D’Ottavio:

“Si tratta di una delle iniziative che mostrano la dedizione con la quale i potentini si dedicano alle attività che preparano la città a celebrare le festività patronali.

L’attenzione con la quale questi lavori sono stati realizzati, la cura dei particolari, la passione che si percepisce osservandoli, costituiscono elementi qualificanti di una rappresentazione che andrà arricchendosi negli anni, offrendo ai potentini e a quanti amano Potenza e le sue tradizioni, l’occasione per avvicinarsi di più e meglio al mondo della Storica Parata dei Turchi, utilizzando un punto di vista differente, in grado di mostrare particolari e aspetti non sempre percepibili durante lo svolgimento dell’evento.

A Pasquale e Angelo Blasi, e a tutti i componenti dell’associazione ‘La Nave del Santo’ vanno i complimenti e la gratitudine dell’Amministrazione per questa bellissima opera e per l’impegno profuso”.

