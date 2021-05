Potenza: a San Gerardo tutti invitati a donare una pranzo a chi non ce l’ha! Ecco la bella iniziativa

Portatori del Santo e Magazzini Sociali insieme hanno organizzato una raccolta intitolata:

“Il Pranzo si fa… ma a donarlo sei tu!”.

L’iniziativa consiste in una colletta alimentare straordinaria, di beni a lunga conservazione, il 29 Maggio in Piazza Prefettura a Potenza.

L’associazione “Magazzini sociali” scrive in proposito:

“Una tra le feste di appartenenza più sentite nella nostra città, si trasforma in tempo di pandemia, in un grande gesto di solidarietà.

Il pranzo si fa e sarà per chi ha di meno.

Un evento nell’evento con ‘Un sacco di solidarietà’ di Caritas Diocesana di Potenza – Muro Lucano – Marsico Nuovo.

La solidarietà è circolare!”.

Come partecipare a questa bella iniziativa?

Chiunque tra le ore 11:00 e le ore 18:00 potrà lasciare in Piazza Prefettura la propria donazione (solo prodotti a lunga conservazione) a volontari identificabili.

Si potrà donare anche in modalità “Drive-in” mediante il transito per Via Achille Rosica.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)