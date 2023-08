Potenza: “per la prima volta dopo decenni questa amministrazione si è presa la responsabilità di sistemare il manto stradale”. Le parole di questo consigliere comunale

In una nota il consigliere comunale e Coordinatore Cittadino di Forza Italia di

Potenza, l’avv.Matteo Restaino, ha espresso soddisfazione per le opere di

rifacimento dell’asfalto avviate dal Comune di Potenza.

Afferma Restaino:

“In particolare siamo contenti che le nostre richieste di attenzionare via Parigi e la viabilità ad essa prossima e collegata siano state ascoltate dall’assessore DiNoia.

La stesura di una parte di asfalto su una strada ridotta davvero un colabrodo

non può che risultare immediatamente percepibile dai cittadini come concreta attenzione ai bisogni di servizi dei residenti (e non).

Nella prossima settimana l’intervento vedrà un primo completamento con la realizzazione degli attraversamenti rialzati.

Abbiamo poi sollecitato la velocizzazione delle opere viarie e non dell’anello della “Villa Romana” e con altrettanta soddisfazione abbiamo ottenuto l’impegno dell’assessore Di Noia alla conclusione entro il mese di settembre dei camminamenti e delle porzioni di strade ancora da sistemare.

L’impegno dell’intero Coordinamento potentino di Forza Italia sarà quello di

verificare il rispetto degli impegni assunti, specie sotto il profilo temporale ed

a sollecitare -ove necessario- i lavori da realizzare.

La nostra amata Città ha urgente bisogno di accelerare i lavori sulla viabilità primaria e su quella strategica per il funzionamento del traffico veicolare. Il nostro impegno, quindi, dovrà essere quello di pungolare gli uffici competenti ed interessati affinchè si consenta di riprendere le attività scolastiche, con la connessa e nota moltiplicazione del flusso veicolare, in situazione di totale normalità viaria; per farlo -ove occorra- in ogni sede verificheremo problematiche ed eventuali responsabilità, sempre e solo al collaborativo fine di trovare insieme all’amministrazione Guarente soluzioni condivise per la risoluzione delle difficoltà -oggettive- che i cittadini vivono specialmente in alcune zone della città in questo momento.

Vale la pena, sul punto, però ricordare che per la prima volta dopo decenni questa

amministrazione si è presa la responsabilità di sistemare il manto stradale di

Potenza.

Ecco perché Forza Italia Potenza sarà in prima linea per far in modo che si possa vincere questa difficile sfida, mettendo a disposizione della cittadinanza propri dirigenti di partito e tecnici qualificati per ascoltare le problematicità delle singole “zone” e, perché no, per raccogliere i suggerimenti che ne verranno per trasformarli in proposte concrete per l’Amministrazione”.a

