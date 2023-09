Potenza: per questi bambini un bellissimo pomeriggio alla scoperta dello spazio! L’inizativa

Il Cielo Itinerante, l’associazione italiana non-profit fondata nel 2021 con l’obiettivo di avvicinare allo studio delle materie STEM i bambini e le bambine in situazioni di povertà educativa e di disagio sociale, ha portato in Basilicata, nelle città di Potenza e Matera, il suo tour itinerante “Italia Brilla – Costellazione 2023”, il 18 e 20 settembre scorsi.

88 bambini hanno partecipato alle attività organizzate dall’associazione, rimanendo positivamente colpiti.

L’iniziativa “Italia Brilla – Costellazione 2023” si sviluppa infatti attraverso un viaggio in tutte le regioni d’Italia per portare la scienza dove di solito non arriva, con laboratori pratici di scienza e osservazioni guidate del cielo con telescopi professionali, il tutto con la guida di divulgatori scientifici.

Nelle tappe di Potenza i bambini hanno avuto la possibilità di partecipare a due laboratori pratici:

durante il primo, “Astrokids”, i partecipanti hanno scoperto, tramite un’attività ludica, com’è la vita sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e quali sfide devono superare gli astronauti per arrivare a bordo;

durante il secondo, intitolato “Segnali nello spazio”, è stata sottolineata l’importanza della scoperta delle onde dello spettro magnetico per la comunicazione a distanza.

Nella tappa di Matera i bambini hanno preso parte al laboratorio “Astrokids” e avuto la possibilità di visitare il Centro Spaziale ASI della città.

Il progetto, patrocinato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e con il riconoscimento dell’ESA – Agenzia Spaziale Europea, prevede in ogni tappa la collaborazione di diversi partner esterni, che a Potenza e Matera sono stati rispettivamente Rai Way e ASI.

Per la tappa di lunedì 18 settembre a Potenza in collaborazione con Rai Way, le attività si sono svolte dalle 17:00 alle 22:00 presso l’Istituto Comprensivo Statale a indirizzo Musicale A. Busciolano, mentre per la tappa di mercoledì 20 settembre a Matera in collaborazione con ASI i ragazzi e le ragazze coinvolti si sono dati appuntamento sempre alle 17:00 presso il Centro Spaziale dell’Agenzia Spaziale Italiana della città.

Ersilia Vaudo, Founder e Presidente de Il Cielo Itinerante, dichiara:

“La matematica è un «abilitatore di futuro». L’inclusione di tutti i bambini, senza distinzione di genere o provenienza sociale, nella comprensione di questo linguaggio, è una condizione indispensabile per sostenere le pari opportunità, l’esercizio di una cittadinanza consapevole e la tenuta della democrazia.

Farlo attraverso la possibilità di scoprire il cielo e avvicinare i ragazzi alla scienza attraverso il gioco può mettere in atto una trasformazione profonda, in grado di mettere in moto la voglia di proiettarsi in avanti e immaginare per sé stessi prospettive nuove”.

Così Alessia Mosca, Founder e Vicepresidente dell’associazione:

“Siamo convinti che le materie STEM rappresentino elementi essenziali per una società inclusiva, che possa offrire a tutte e tutti le stesse opportunità, indipendentemente dalla condizione socio-economica in cui ci si trova.

Abbiamo bisogno di idee e nuove invenzioni, per affrontare sfide enormi ed essere in grado di ridurre il nostro impatto ambientale.

Ma se non ci sono conoscenze idonee, non si riesce a progredire e a portare innovazione.

Questo è un dovere morale per una società più equa e una necessità per salvare l’umanità stessa.

Da qui è nata dunque l’idea alla base di ‘Italia Brilla – Costellazione 2023′”.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)