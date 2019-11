Potenza: punti di ascolto in città per le donne vittime di violenza! Ecco l’iniziativa della Polizia di Stato

In occasione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”, Lunedì, 25 Novembre 2019, è stata organizzata, dalla Polizia di Stato di Potenza, sotto l’egida dello slogan “Questo non è amore”, una campagna di sensibilizzazione ed informazione volta a favorire precipuamente l’emersione del fenomeno e nell’ottica di fornire ulteriore impulso ed efficacia all’azione di prevenzione e contrasto della violenza contro le donne.

Eco quanto si apprende in un comunicato ufficiale:

“Nell’occasione, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, verranno allestiti due distinti punti di ascolto:

uno stand sarà predisposto presso l’info-point del campus universitario di Macchia Romana;

l’altro nell’atrio delle Scale mobili di P.zza XVIII Agosto.

Sul posto, a disposizione della cittadinanza, una équipe composta da operatori specializzati della Polizia di Stato, affiancata da rappresentanti:

della Commissione Regionale per le Pari Opportunità;

dell’Assessorato Comunale delle Pari Opportunità e Politiche Giovanili;

dell’Associazione potentina “Telefono Donna” e del “Soroptimist International”- Club di Potenza.

L’obiettivo: favorire l’emersione del fenomeno della violenza di genere, garantire un supporto a eventuali vittime e fornire una corretta informazione in materia, anche sulle innovazioni introdotte dalla Legge 19 Luglio 2019 n. 69, meglio conosciuta come ‘Codice Rosso’, entrata in vigore lo scorso 9 Agosto, che ha portato modifiche alla disciplina penale in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere (sia da un punto di vista sostanziale che processuale)”.