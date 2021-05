Disagi a Potenza per una frana che blocca il traffico veicolare.

I cittadini, ormai esasperati, chiedono:

“Quando verrà ripristinata la strada di Rossellino?

E’ più di un mese che è chiusa per questa frana ed è un grande disagio per chi abita in Via Sant’Oronzo; per scendere a Potenza bisogna fare il giro per la statale allungando di circa 5/6km”.

Ecco alcune foto scattate sul posto.

