Potenza: tutto pronto per l’inaugurazione di questo nuovo parco giochi! I dettagli

Venerdì 11 Agosto alle ore 11:30 si svolgerà l’inaugurazione del parco giochi di Bucaletto con la partecipazione:

del Sindaco della città di Potenza, Mario Guarente,

l’assessore all’Ambiente, Territorio e Energia della regione Basilicata, Cosimo Latronico,

l’assessore all’Ambiente, Energia e Campagne del comune di Potenza, Maddalena Fazzari.

Dichiara l’assessore Maddalena Fazzari:

“Continua l’azione incessante di riqualificazione dei parchi cittadini ed in particolare l’attenzione per l’area di Bucaletto che, nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione della Regione Basilicata è stata dotata di un parco giochi inclusivi per tutti i bambini.

La cittadinanza è invitata a partecipare”.

(In copertina: immagine d’archivio).a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)