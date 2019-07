Problemi con Whatsapp e Instagram: ecco cosa sta succedendo

Da qualche minuto stanno circolando diverse segnalazioni su disservizi di Whatsapp e Instagram.

Consultando Downdetector (per una panoramica in tempo reale dei problemi e delle interruzioni) si può notare che il servizio di messaggeria online e il social sono “down” in gran parte dell’Europa e anche in Sud America.

Alcuni utenti non riescono a caricare le proprie foto o stories su Instagram, mentre altri non riescono a ricevere ed inviare audio e foto tramite Whatsapp.

Avete notato questo malfunzionamento??