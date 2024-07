Riciclo dei rifiuti: in provincia di Potenza i Comuni lucani più virtuosi. I dettagli

In Basilicata i comuni rifiuti free, cioè quelli che contengono la produzione pro capite di rifiuto indifferenziato avviato a smaltimento al di sotto dei 75 chili per abitante per anno, sono nove su 131.

Nell’elenco redatto da Legambiente, nell’ambito della premiazione dei “Comuni ricicloni 2024” – il premio riservato ai migliori sistemi di gestione dei rifiuti urbani giunto alla sua trentunesima edizione – risultano, in provincia di Potenza: Sarconi, Ripacandida, Tramutola, Albano di Lucania, Filiano, Montemurro, Latronico, Vietri di Potenza e Banzi, in ordine rispetto alla produzione pro-capite di rifiuto secco residuo.

Nessun comune in provincia di Matera.

Nel 2023 in questa graduatoria c’erano 19 comuni lucani, dei quali cinque nel Materano.