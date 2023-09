Ruoti: Rosa, pezzo di storia del Comune, va in pensione. Tantissimi auguri!

Un pezzo di storia del Comune di Ruoti va in pensione, Rosa Cianci, persona tanto stimata, puntuale e precisa, sempre disponibile alla collaborazione sia con gli amministratori che con i colleghi.

Dopo trentasei anni di servizio, diverse amministrazioni passate e tanta professionalità messa in campo, Rosa ha salutato il personale del Comune di Ruoti con cui ha avuto il piacere di collaborare in tanti anni.

Per essersi sempre distinta per serietà professionale, dedizione al servizio, affidabilità e capacità di svolgimento delle funzioni assegnate, con piena soddisfazione dell’amministrazione nell’esclusivo interesse della Comunità di Ruoti, e per aver creato e mantenuto, nello svolgimento delle proprie mansioni un fattivo clima di collaborazione e condivisione anche all’esterno e tra la cittadinanza, una immagine positiva ed esemplare dell’attività di questo Comune, le è stato conferito un encomio con la consegna da parte del Sindaco di una targa:

“Alla dipendente Rosa Cianci si conferisce l’ENCOMIO per aver svolto con dedizione, scrupolo e competenza, la propria attività professionale a servizio della collettività, distinguendosi per professionalità, impegno, spirito di abnegazione, diligenza, puntualità e cortesia, nonché per la capacità di relazionarsi con gli altri, creando e mantenendo nello svolgimento delle proprie mansioni un fattivo clima di collaborazione e condivisione anche all’esterno e tra la cittadinanza, una immagine positiva ed esemplare dell’attività di questo Comune”.

Dice il Sindaco Franco Gentilesca:

Il suo contributo professionale e l’esperienza messa a disposizione dei cittadini e a sostegno delle esigenze della collettività nell’arco di questi anni rappresentano un importante e prezioso patrimonio lasciatoci in eredità e di cui faremo tesoro a lei va un sentito ringraziamento per l’egregia attività svolta come dipendente nel servizio di anagrafe comunale in tanti anni di lavoro, con grande passione e professionalità a nome mio e di tutta l’amministrazione comunale, i migliori auguri di un felice pensionamento”.a

