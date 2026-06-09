Basilicata, Esercito nelle scuole: 6.300 studenti informati su professioni in uniforme

Nei giorni scorsi, presso gli Istituti scolastici delle province di Potenza e Matera, si è conclusa una serie di conferenze di orientamento e informazione rivolte agli studenti lucani e finalizzate alla promozione delle opportunità concorsuali e professionali proposte dall’Esercito Italiano.

Gli incontri, organizzati dal Comando Militare Esercito Basilicata in collaborazione con la Direzione Scolastica Regionale per l’anno scolastico 2025 2026, hanno interessato 60 Istituti Superiori e Comprensivi dislocati sul territorio lucano con il coinvolgimento di circa 6300 studenti.

Nel corso delle conferenze, condotte da due Infoteam appartenenti al Comando Militare Esercito Basilicata, unico comando dell’Esercito presente sul territorio regionale, sono state delineate le varie opportunità professionali e i percorsi di studio offerti dall’Esercito.

L’Infoteam del Comando Militare Esercito Basilicata continuerà ad interfacciarsi con i giovani lucani anche durante i prossimi mesi, nell’ambito di Attività Promozionali Autonome Locali di Forza Armata condotte sull’intero territorio regionale.

“La Nostra Istituzione”, come ha affermato il Colonnello Paolo Franciosa, Comandante del Comando Militare Esercito Basilicata, “investe sulla formazione e sulla professionalità consentendo a migliaia di giovani che si affacciano al mondo del lavoro di poter mettere a frutto le proprie potenzialità e aspirazioni attraverso una scelta responsabile, convinta e consapevole, per una professione in uniforme a servizio della collettività.