Turismo in crescita in Basilicata! È tra le mete più amate

“I dati sul turismo del maggio 2026 confermano la crescita straordinaria dell’Italia a livello europeo e incoronano la Basilicata come una delle mete più amate e apprezzate in assoluto per la qualità della sua offerta”.

Lo sottolinea il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, commentando gli ultimi dati sul trend turistico nazionale e del Mezzogiorno che vedono l’Italia superare competitor storici come Francia, Spagna e Grecia per tasso di saturazione online.

La Basilicata si presenta sul mercato turistico del 2026 con una capacità ricettiva solida e un’attrattività in forte ascesa. Con 15.278 strutture ricettive censite sul territorio, la regione ha registrato a maggio un tasso di saturazione delle prenotazioni online pari al 49,56%, mantenendo un prezzo medio competitivo e accessibile di 107 euro.

Il dato più eclatante e significativo riguarda l’indice di gradimento: la reputazione online espressa dai turisti per la Basilicata ha raggiunto infatti il punteggio di 89,81 su 100, attestandosi tra i valori più alti registrati a livello nazionale ed europeo, superiore anche alla già ottima media italiana (87,5).

“Questo quasi 90 su 100 nella reputazione online – continua Bardi – ci dice che chi viene in Basilicata trova un territorio meraviglioso, ricevendo accoglienza, servizi e ospitalità di altissimo livello.

È la conferma che la strategia di promozione e posizionamento del brand Basilicata sta funzionando alla perfezione.

Per questo – conclude Bardi – ringrazio l’Apt che ha saputo intercettare i nuovi trend del turismo internazionale, ottimizzare la visibilità online delle nostre 15mila strutture e coordinare un lavoro di squadra che oggi porta la Basilicata a competere a testa alta.

Continueremo su questa strada, convinti che il turismo sia uno dei motori economici ed identitari più potenti della nostra regione”.