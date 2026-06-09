Potenza, al via i lavori stradali in questa zona: ecco giorni e orari

Proseguono gli interventi di riqualificazione della viabilità cittadina: al via il completamento della segnaletica stradale in Via Nicola Vaccaro.

L’Amministrazione comunale di Potenza informa la cittadinanza che proseguono gli interventi di miglioramento e messa in sicurezza della rete viaria urbana.

Dopo il completamento delle lavorazioni di fresatura e rifacimento del tappeto bituminoso, nei giorni 11, 12 e 13 giugno 2026, dalle ore 9 alle ore 18, Via Nicola Vaccaro sarà interessata dai lavori di rifacimento e completamento della segnaletica stradale orizzontale.

“Per consentire l’esecuzione delle attività in condizioni di sicurezza abbiamo atteso la fine delle attività scolastiche, così da poter interferire su un volume minore di traffico veicolare”, spiega l’assessore alla Viabilità Francesco Giuzio.

Su via Vaccaro sarà istituita una disciplina temporanea della circolazione che prevede, in funzione dell’avanzamento del cantiere, il restringimento della carreggiata e/o l’istituzione del senso unico alternato, opportunamente regolamentati mediante segnaletica temporanea.

“L’intervento rappresenta l’ultimo tassello di un più ampio programma di riqualificazione della viabilità cittadina che, nelle scorse settimane, ha interessato numerose arterie urbane, con opere di manutenzione straordinaria e rifacimento delle pavimentazioni stradali.

Come Amministrazione comunale ringraziamo cittadini, residenti, attività commerciali e automobilisti per la collaborazione e la comprensione che vorranno dimostrare durante l’esecuzione delle lavorazioni, – conclude l’assessore Giuzio – finalizzate a migliorare la sicurezza stradale, la qualità della circolazione e il decoro urbano”.

Si invitano gli utenti della strada a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea presente sul posto e a programmare, ove possibile, percorsi alternativi negli orari di svolgimento dei lavori.