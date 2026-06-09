Murales Oltre il muro a Sasso di Castalda: la bambina custode della Terra e le parole di Jorit

La bambina disegnata da Teso abbraccia la Terra.

Ora le parole di Jorit, ispirate al discorso finale de Il grande dittatore di Charlie Chaplin, iniziano a rivelare il significato più profondo dell’opera. A Sasso di Castalda il murales Oltre il muro entra nella sua fase più intensa.

Non è più soltanto il tempo del disegno, del colore, della forma che appare sulla parete. È il momento in cui l’opera comincia a svelare il proprio messaggio.

All’inizio lo sguardo viene catturato dalla bambina disegnata da Teso. Una figura delicata, con il mondo tra le braccia. Non lo stringe come qualcosa da possedere, ma come qualcosa da proteggere.

È un’immagine immediata, capace di arrivare a tutti: una bambina, la Terra, un abbraccio.

Ma ora su quel muro sta accadendo qualcosa di più.

Jorit sta inserendo il suo messaggio nascosto, ispirato al discorso finale de Il grande dittatore di Charlie Chaplin. Parole che affiorano dentro l’opera, tra segni, tracce e frammenti di scrittura. Non sono una didascalia. Non spiegano il disegno. Lo attraversano. Ed è proprio qui che il murales cambia profondità.

La bambina racconta la cura. Le parole raccontano la responsabilità. Perché il mondo tra le sue braccia non è solo un’immagine poetica. È una domanda rivolta a chi guarda: siamo ancora capaci di custodire ciò che abbiamo ricevuto? Siamo ancora capaci di riconoscerci umani, di non cedere all’indifferenza, alla divisione, all’odio, alla paura?

Il richiamo a Chaplin porta dentro il murales una delle voci più forti del Novecento: un appello alla dignità dell’uomo, alla libertà, alla fratellanza, alla pace. Un messaggio nato in un tempo difficile, ma ancora profondamente attuale. Così Oltre il muro si rivela come un’opera a due livelli. Da lontano si vede l’abbraccio. Da vicino si incontra il pensiero.

Il murales non chiede solo di essere guardato. Chiede di essere letto. Di essere attraversato. Di essere capito lentamente, mentre prende forma giorno dopo giorno sulla parete del borgo.

Sasso di Castalda assiste così alla nascita di un’opera pubblica che non aggiunge soltanto bellezza allo spazio urbano, ma prova a lasciare una traccia più profonda: un invito a guardare oltre la superficie, oltre l’immagine, oltre l’abitudine.

Il messaggio che si sta svelando è semplice e potente: il futuro non è qualcosa da aspettare. È qualcosa da custodire. E il mondo, come insegna quella bambina sul muro, non si possiede. Si custodisce.