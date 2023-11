Un sedicenne di Baragiano è rimasto gravemente ferito a una mano per lo scoppio di un petardo.

Come fa sapere rainews “l’incidente si è verificato intorno alle 19.30.

Il giovane è stato soccorso dal 118 e portato in ospedale a Potenza per i primi soccorsi in attesa di essere trasferito in un reparto specializzato in un’altra regione.

Ancora non chiara la dinamica dell’accaduto sulla quale sono in corso accertamenti”.