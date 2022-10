Sondaggi: “Movimento 5 stelle a un passo dal Pd, per gli elettori la sinistra è Conte”. Ecco i dettagli

“Il Partito democratico sprofonda sempre più in basso raggiunto ormai nei consensi dal Movimento 5 stelle”.

Così riporta IlTempo che aggiunge:

“Inoltre il Pd non è neanche più di sinistra…

Verdetti che fanno male ai dem quelli contenuti in un articolo di Alessandra Ghisleri in cui emerge che il partito di Giuseppe Conte è cresciuto di quasi due punti percentuali rispetto alle elezioni ‘marcando un 17,2% e tallonando da molto vicino il Partito democratico sceso al 17,5% (-1,6%).

A parere degli elettori la difesa dei valori e delle tematiche care alla sinistra sembrerebbe appartenere maggiormente al Movimento guidato da Giuseppe Conte (15,4%) più che al Pd (14%)’ afferma la direttrice di Euromedia Research sulla Stampa.

Nel sondaggio inoltre spicca il fatto che il 33,5% degli elettori ‘non riscontra in nessuna forza parlamentare la sua rappresentanza’.

Nel centrodestra alle prese con la formazione del governo dopo le tensioni Giorgia Meloni sta mostrando in queste settimane ‘grande personalità ed equilibrio.

Se sia solo una tattica o meno gli elettori lo valuteranno in seguito, di sicuro a oggi appare come l’unica modalità per lasciare più tranquilli mercati e istituzioni europee’, si legge nell’articolo della sondaggista.

FdI cresce nelle intenzioni di voto ‘arrivando al 27% (+1% rispetto al risultato delle elezioni)’ mentre gli altri partiti del centrodestra sono in calo“.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)