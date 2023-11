Stipendi in base al costo della vita: ecco il disegno di legge

Stipendi in base al costo della vita.

La Lega ha presentato un disegno di legge “per dare la possibilità alla contrattazione di secondo livello, territoriale e aziendale, di utilizzare il parametro del costo della vita, oltre a quelli già previsti per legge, nell’attribuzione dei trattamenti economici accessori ai dipendenti pubblici e privati”.

Ad annunciarlo il senatore Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega a Palazzo Madama.

Dice ancora il senatore della Lega:

“Chiaramente, il principio della parità retributiva non viene meno.

Parliamo infatti di trattamenti economici accessori, che possono essere così riconosciuti ai dipendenti valutando anche il diverso impatto che l’incremento dei costi dei beni essenziali ha sui cittadini, così come si evince dagli indici Istat.

Si pensi alle grandi città dove l’inflazione ha degli effetti differenti rispetto ad altre zone del nostro Paese.

Introduciamo con questa norma un elemento nuovo, attribuendo ai lavoratori una somma differenziata in base al luogo in cui ha sede l’azienda, prevedendo per i datori di lavoro privati un credito d’imposta per coprire le spese sostenute.

Riteniamo sia una proposta di buonsenso".

