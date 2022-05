Studenti di Potenza insieme per il contrasto ai pericoli della rete e alla pedofilia. Il progetto

In occasione della GIORNATA NAZIONALE CONTRO LA PEDOFILIA 5 maggio in Basilicata sarà presentato il progetto film – cortometraggio dal titolo “Non toccarmi” (testo e regia di A. Sibio, riprese e montaggio a cura di Pasquale Ceccia).

L’iniziativa nata per volontà del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza di Basilicata Prof. Vincenzo Giuliano insieme alle Sezioni di Basilicata della FIDAPA BPW ITALY Distretto Sud Est (Presidente Maria Nuccio) vedrà coinvolte le Presidenti di Sezione di :

Lavello – Antonella Sibio;

Venosa – Marirosa Orlando;

Melfi – Licia Carbone;

Pignola – Anna Albano;

Tursi – Fausta D’Accardi;

Rionero – Rosa Spera;

Bernalda – Antonella Coviello;

Salandra – Giovanna Locantore;

Pisticci – Marconia – Sandra Viggiani;

Potenza – Loredana Albano;

Matera – Amalia Mariano;

Policoro – Beatrice Dibrizio.

Il prodotto finale sarà presentato a brevissimo su tutti i canali istituzionali e a settembre presentato nelle scuole come lo stesso progetto richiede.

L’importanza del voler trattare tematiche così delicate quanto forti come la pedofilia attraverso l’arte è la strategia migliore per “far sentire sulla pelle il pericolo” se pur nella finzione cinematografica che diventa quasi reale e vuole avere lo scopo di prevenire concretamente il pericolo purtroppo vivo soprattutto oggi che, attraverso la realtà virtuale promossa dai social, la “trappola” mediatica può diventare pericolosa.

La FIDAPA che è sempre attenta alle nuove generazioni, alla prevenzione, alla comunicazione funzionale ha voluto fortemente realizzare il progetto in questione che parte dalla regione Basilicata e dalle Istituzioni scolastiche ed educative del territorio per estendersi a livello nazionale.

Il Garante, co-autore dell’iniziativa, sarà quel riferimento per ogni segnalazione eventuale che potrà seguirne.

Il Film vedrà protagonisti bambini, adolescenti e adulti, in un “gioco” di ruoli scenici studiati secondo la delicata tematica.

Le parole cariche di significato quali: aiuto, denuncia, informazione, prevenzione, riconoscimento, come vediamo sul comunicato della FIDAPA Nazionale (Presidente Fiammetta Perrone), si materializzano tutte nel film “Non toccarmi”.

Infine il progetto prevede anche l’apertura di un blog che potrà essere supporto al lavoro del Garante per raccogliere le segnalazioni, denunce, per ascoltare, per dare consigli.

La FIDAPA vuole esserci concretamente affinché quell’anima che trema al sol pensiero di essere toccata, possa al più presto incontrare un abbraccio carico di amore pulito, sincero, vero.a

