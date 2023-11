Terranova del Pollino, dimensionamento scolastico: per questo incontro sindaci, garante dell’infanzia, vescovo ed importanti esperti! I dettagli

Lunedì 27 Novembre a Terranova del Pollino, alle ore 15:30, presso la sala consiliare del comune, si terrà la Giornata Lucana sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, dal titolo “PICCOLI COMUNI…GRANDI SCUOLE”, organizzato dall’ufficio del Garante dell’infanzia e dell’adolescenza di Basilicata, in collaborazione con l’associazione Pollinolandia.

Ad annunciarlo il Garante Giuliano che precisa:

“Con questa nostra iniziativa vogliamo rilanciare due problematiche che sono più direttamente legate al mondo dei minori: la scuola e il sistema scolastico, per un verso (ridimensionamento scolastico, revisione del numero di alunni per classi con l’abolizione delle classi pollaio, i carenti sevizi alla prima infanzia e dei costi eccessivi dei pochi sevizi), e per l’altro, lo spopolamento demografico di tutta la regione, che incide più gravemente sui piccoli comuni.

Da questa considerazioni nasce la formulazione del titolo: ‘Piccoli comuni… grandi scuole; il rinnovamento del sistema scuola per la sopravvivenza dei piccoli comuni’.

E che nonostante le nostre ripetute sollecitazioni e proposte, sia in occasione dell’approvazione del Piano strategico regionale 2021-2030, dove abbiamo formulato la realizzazione di un piano strategico pluriennale che fosse incentrato proprio sulla creazione di un sistema integrato di servizi pubblici rivolti ai minori, e sia, successivamente, in relazione all’attuazione del PNRR, del ‘Piano nazionale per la resilienza e la ripresa’, con profondo rammarico, dobbiamo riconoscere che non è pervenuta alcuna risposta e né è giunto alcun cenno di riscontro”.

“Ed è propria la dislocazione territoriale dei comuni lucani che da fattore di debolezza deve e può diventare un fattore di forza trainante dell’intera realtà sociale ed economica regionale.

Infatti, questa forma di zonizzazione diffusa sul territorio dei comuni lucani è di per sé un fattore positivo per il sistema scolastico della prima e seconda infanzia, in ragione di una maggiore intensità delle relazioni interpersonali nel sistema scolastico.

Tant’è che i dati ricavati dalle prove Invalsi nell’anno scolastico 2022-2023 sono risultati superiori alla sufficienza proprio nei comuni più piccoli e, in particolare, in quei Comuni nei quali sono state organizzate le pluriclassi.

Questo nostro incontro con gli interventi di tanti autorevoli e qualificati esperti e protagonisti del mondo scolastico e amministrativo, servirà per dare indicazioni di concretezza ai tanti dibattiti che si sono e si sviluppano su questi temi senza approdare a nulla di concreto.

Dopo i saluti istituzionali della Presidente dell’Associazione Pollinolandia Città della Creatività – Cinzia Labanca, del Sindaco di Terranova di Pollino – Vincenzo Golia e del Vescovo di Tursi-Lagonegro – Mons. Vincenzo Orofino, Vincenzo Giuliano, Garante dell’infanzia e dell’adolescenza di Basilicata, introdurrà gli argomenti che saranno affrontati dai Sindaci, Dirigenti scolastici e Associazioni.

Il primo argomento dal titolo ‘Salvare la scuola per ridurre lo spopolamento’ sarà sviluppato dall’Ufficio scolastico provinciale di Matera – Rosaria Cancelliere; dai Sindaci:

di Tursi Salvatore Cosma,

di Sasso di Castalda Rocchino Nardo,

di Viggianello Antonio Rizzo,

di Campomaggiore Nicola Blasi,

di Valsinni Gaetano Celano,

di Senise Giuseppe Castronuovo,

di Tramutola Cons. Vito D’Onofrio.

Il secondo ‘Flessibilità, innovazione e rinnovamento’ l’affronteranno i dirigenti scolastici di Lagonegro, Vito Carlomagno, di Policoro, Maria Carmela Stigliano e Gionanna Tarantino, di Senise Francesco D’Amato, e dal Formatore, Rocco di Santo.

Il terzo argomento ‘Una scuola per pochi bambini non è uno spreco ma resilienza’ dal Presidente Anci Basilicata Andrea Bernardo, dalla prof.ssa Filomena Pinca da Santarcangelo, e dai Sindaci di Latronico Fausto De Maria, Sant’Angelo le Fratte, Michele Laurino, Missanello, Filippo Sinisgalli, San Costantino Albanese, Renato Iannibell, Teana Vincenzo Marino, Fardella Mariangela Coringrato.

Le Conclusioni a Mario Polese, Vice-Presidente del Consiglio regionale della Basilicata”.