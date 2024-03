Terranova di Pollino: al via la bonifica dall’amianto di questo sito. I dettagli

“La Giunta Bardi ha dato il via libera allo schema di Accordo tra la Regione Basilicata ed il Comune di Terranova di Pollino per la realizzazione dell’intervento di bonifica e ripristino ambientale del sito orfano ricadente nel territorio di Terranova di Pollino: Murge Pietrasasso“, per un importo complessivo di 2.312.405,54 euro finanziato dal ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica”.

Lo comunica l‘assessore all’Ambiente, Energia e Territorio della Regione Basilicata, Cosimo Latronico.

Continua Latronico:

“L’intervento riguarda la messa in sicurezza permanente di alcune aree interessate da affioramenti di amianto naturale ricompresi nel territorio del Comune di Terranova di Pollino maggiormente esposti a tale rischio.

L’accordo sarà sottoscritto tra la Direzione dell’Ambiente, del Territorio e dell’Energia della Regione Basilicata ed il Comune di Terranova di Pollino e vedrà, quest’ultimo ricoprire il ruolo di ente attuatore degli interventi da realizzare e l’Ufficio Economia Circolare, Rifiuti e Bonifiche rivestire quello di responsabile dell’attuazione.

Con tale ulteriore intervento si darà ulteriore impulso alla riduzione dei rischi da esposizione all’amianto, sia esso di origine naturale o antropico.

A tal proposito è con soddisfazione apprendere che il secondo “Avviso pubblico concessione di contributi per la rimozione e lo smaltimento di piccole quantità di manufatti/materiali contenenti amianto” rivolto ai privati cittadini, scaduto lo scorso 9 febbraio, ha visto la partecipazione da parte di 265 lucani che si aggiungono ai 275 di quello del 2021″.