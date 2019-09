Terribile incidente: 47enne di Potenza perde la vita

L’ennesimo incidente mortale ha spezzato la vita di un lucano.

Si tratta di Alberto Galasso, autotrasportatore 47enne originario di Potenza.

A diffondere i dettagli dell’accaduto è il Resto del Carlino Modena:

“Un tamponamento violentissimo ha causato ieri una vittima sulle strade di Castenaso. Erano circa le 14 quando, in località Fossamarza, per la precisione sulla strada provinciale San Vitale all’altezza di via Birbanteria, due camion si sono scontrati.

Ad avere la peggio è stato Alberto Galasso, di 47 anni, residente a Castelfranco Emilia, ma originario di Potenza.

Galasso è morto poco dopo l’arrivo all’ospedale Maggiore a causa delle ferite nell’impatto.

Il 47enne era alla guida di un autocarro quando, all’improvviso e per motivi da accertare, ha tamponato in pieno un mezzo Hera per la raccolta dei rifiuti.

Quest’ultimo era sulla provinciale in procinto di svoltare su via Birbanteria.

Nell’impatto la cabina di guida dell’autocarro è stata quasi del tutto distrutta e per estrarre l’autista dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato per quasi due ore.

Le condizioni di Galasso sono apparse da subito disperate tanto che, oltre a due ambulanze, sul posto è giunto anche l’elisoccorso del 118 che ha trasportato il 47enne al Maggiore, dove è morto poco dopo.

L’autista del mezzo Hera, invece, è un 56enne che ha riportato ferite lievi.

Per i rilievi è intervenuta la polizia locale di Terre di Pianura con il supporto dei carabinieri.

Il tratto della provinciale è stato chiuso al traffico per quasi tre ore e tutto il flusso di auto è stato deviato su via Mascherone e sulle altre strade laterali, causando non pochi disagi.

La moglie della vittima, informata dell’accaduto, è arrivata da Castelfranco Emilia nel tardo pomeriggio”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per la terribile perdita.