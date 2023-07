Tito, rimborso abbonamenti trasporto scolastico: ecco requisisti e fino a quando è possibile presentare domanda

L’Amministrazione informa:

“Gli studenti pendolari del Comune di Tito, il cui reddito familiare derivante da lavoro dipendente o da lavoro autonomo determinato sulla base della situazione economica equivalente (ISEE) non sia superiore a euro 11.305,72 possono presentare apposita richiesta di rimborso abbonamento per l’anno scolastico 2022-2023.

I benefici e i contributi sono concessi agli studenti che non ricevono o che non abbiano ricevuto altri analoghi benefici erogati dalle pubbliche amministrazioni per le medesime finalità.

Le domande devono essere presentate entro le ore 12.00 del 28.08.2023 corredate dai seguenti documenti:

Copia tessera di riconoscimento e tesserini d’abbonamento dei mesi per i quali si richiede il rimborso;

Certificato di frequenza in carta semplice, per l’anno scolastico 2022-2023, con l’annotazione di essere stato ammesso alla classe successiva o autocertificazione;

Copia attestazione ISEE;

Copia documento d’identità.

Da Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.00

Martedì e Giovedì, dalle ore 16.00 alle ore 17.30

Pec: protocollo@pec.comune.tito.pz.it”.a

