Satriano di Lucania: oltre 30 famiglie non dovranno più approvvigionarsi di acqua potabile con pozzi e autocisterne. Ecco i dettagli

“Siamo lieti di comunicare alla cittadinanza che sono stati affidati e partiranno nelle prossime settimane i lavori di estensione della rete idrica nelle Contrade Campo di Rato e Isca-Serroni (in foto l’area interessata)”.

Ad annunciarlo l’Amministrazione di Satriano di Lucania che aggiunge:

“Un intervento fondamentale per la nostra comunità e soprattutto per 24 famiglie che non dovranno più approvvigionarsi di acqua potabile con pozzi e autocisterne.

I lavori sono stati finanziati per 200mila euro dalla Regione Basilicata che lo scorso novembre ha approvato il progetto presentato dal Comune di Satriano.

Inoltre, a breve, partirà l’ampliamento della rete idrica in Contrada Passariello, finanziato con fondi del PO Val d’Agri.

Anche qui, tra pochi mesi, 13 famiglie potranno finalmente fruire dell’acqua potabile.

L’estensione della rete idrica a queste aree è un risultato storico per Satriano che mette fine a anni di difficoltà e disagi che i cittadini delle contrade hanno dovuto sopportare per fare i conti con l’assenza di un approvvigionamento di acqua adeguato.

L’obiettivo dell’attuale amministrazione è di continuare su questa strada e garantire il servizio idrico a tutti i cittadini su tutto il territorio comunale.

Abbiamo già esteso la rete all’area Pip e abitazioni limitrofe e dopo il Passariello e Isca-Serroni interverremo con un altro progetto in contrada Ciciriello per portare l’acqua anche lì.

Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito e contribuiscono alla realizzazione di questo obiettivo.

Continueremo a lavorare con determinazione e dedizione per migliorare la qualità di vita di tutti nostri cittadini e per rendere Satriano di Lucania un luogo sempre più piacevole e accogliente in cui vivere”.

