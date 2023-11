Un nuovo e importante contributo ottenuto dall’amministrazione comunale di Tito.

Così spiega l’amministrazione:

“Nell’ambito del programma di interventi per la Difesa del Suolo della Regione Basilicata, in arrivo un contributo di 180.000 euro per la sistemazione e messa in sicurezza del piano stradale e del fondo di Fosso Fontanelle.a

