Potenza, gli studenti in corteo incontrano la mamma di Elisa: ‘Non siete voi che dovete chiedere scusa”. Le sue parole

“A Potenza questa mattina dalle ore 09:30 da Piazza Zara è partita una manifestazione organizzata dalla comunità studentesca “Tutti per Elisa”.

Un corteo fatto da 1500 giovani circa che dopo 30 anni chiede alla comunità di sostenere la battaglia che è di tutti, perché SIAMO TUTTI ELISA.

Stamane gli studenti hanno avuto anche modo di incontrare la madre di Elisa che, come racconta ansa, ha detto loro:

‘Non siete voi che dovete chiedere scusa”, ha detto la signora Claps, rispondendo allo striscione che ha aperto il lungo corteo e sul quale era scritto “Noi chiediamo scusa a mamma Filomena’.

Ha continuato la signora Claps:

‘È un onore per me vedere tutti voi ragazzi e vorrei abbracciarvi uno per uno.

Ringrazio tutti quelli che mi sono stati vicino e anche chi non lo è stato.

Mi auguro che quello che è accaduto a noi non accada a nessuno’.

In mattinata, prima della partenza del corteo, che ha avuto come tappa successiva alla fermata sotto casa di Elisa Claps un momento di raccoglimento dinanzi alla chiesa della Trinità – una rappresentanza degli studenti ha incontrato, in forma privata, l’arcivescovo metropolita, monsignor Salvatore Ligorio.

Ha detto il presidente della consulta studentesca potentina, Simone Carcuro, raccontando dell’incontro con Ligorio:

‘Vogliamo aprire una nuova pagina e chiediamo a tutti una battaglia comune contro la violenza di genere, per la verità e la giustizia.

E su questi principi diventerà protagonista la nostra nuova generazione, che chiede a una comunità intera di sostenere la battaglia contro la violenza di genere e per una presa di coscienza comune sull’importanza di restituzione della verità e della giustizia'”.

(In copertina: foto di ansa).

