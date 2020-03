Troppi morti in Lombardia: serve l’esercito per trasportarli. Avete capito che bisogna stare a casa?

Una lunga colonna di mezzi militari si è riversata nella notte per le vie di Bergamo.

La città messa sotto assedio dal Coronavirus, 300 i decessi registrati solo nell’ultima settimana, ora deve fare i conti con i cimiteri al collasso.

A causa dei tempi troppo lunghi delle cremazioni, le vittime da Covid-19 sono state trasportate fuori città.

Parte delle salme, trentuno per la precisione, delle sessanta totali, hanno raggiunto Modena, mentre le altre sono state distribuite in Friuli, Piemonte e in città come Piacenza, Parma, Rimini e Varese.

Il sindaco Giorgio Gori, in una lettera, ha ringraziato le regioni che hanno accolto i feretri.

Come ricordato, nella serata di ieri, dal Governatore Vito Bardi anche per la Basilicata:

“Queste giornate sono decisive per combattere la diffusione del contagio.

È necessario e fondamentale che tutti rispettiamo le norme di comportamento, soprattutto una: restare a casa e uscire solo se assolutamente necessario.

Vi annuncio che non esiterò ad applicare provvedimenti più restrittivi se saprò di condotte non regolari.

Tutti, a partire dai giovani, dobbiamo essere uniti più che mai in questi giorni: ognuno, personalmente, è responsabile di rallentare o diffondere il contagio, con le proprie azioni.

Forza, insieme supereremo questo momento, ma adesso servono serietà, sacrificio e determinazione”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)