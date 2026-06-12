A Potenza viaggio nel Medioevo e identità europea con il nuovo saggio di Nicola Montesano

Lunedì 15 giugno, alle ore 17:00, la Sala Conferenze del Polo Bibliotecario di Potenza ospiterà la presentazione del nuovo saggio storico del professor Nicola Montesano, dal titolo “Pellegrini, Crociati e Monaci Cavalieri”, pubblicato da montesanoedizioni.

​L’incontro, moderato dalla giornalista Valeria Giordano, si propone come un importante momento di riflessione sulle radici storiche, culturali e identitarie dell’Europa Mediterranea, analizzando il delicato e attualissimo rapporto tra il rigore della ricostruzione storica e l’evoluzione della memoria collettiva.

Al centro dell’opera di Montesano vi è il viaggio nel Medioevo: un’immersione lungo percorsi e strade dove il cammino non era solo uno spostamento fisico, ma uno spazio di continua osmosi culturale e di fraternità.

Su quegli stessi sentieri impervi diretti in Terrasanta si incrociavano figure eterogenee: non solo guerrieri e monaci armati, ma un’umanità variegata composta da pellegrini, vecchi, donne e bambini, tutti uniti dal comune sentire identitario dell’epoca.

​Il dibattito, ricco di spunti multidisciplinari che spaziano dalla saggistica, all’antropologia, vedrà la partecipazione di autorevoli relatori del panorama culturale lucano.

Dopo i saluti introduttivi di Luigi Catalani (direttore della Biblioteca Nazionale di Potenza), interverranno Maria Raffaella Pennacchia Vertone (presidente della Società Dante Alighieri – sezione di Potenza) e Santino Bonsera (presidente del Circolo Spaventa Filippi – Premio Basilicata).

L’analisi antropologica del testo sarà affidata al professor Angelo L. Larotonda (professore emerito di Antropologia Culturale).

Le conclusioni saranno tratte dall’autore, il professor Nicola Montesano, dottore di Ricerca in Storia dell’Europa Mediterranea e direttore dell’Istituto Universitario SSML della Basilicata.

Il volume richiama un tema di grande fascino storico e culturale, capace di intrecciare il mondo dei pellegrinaggi, delle crociate e degli ordini monastico-cavallereschi, offrendo al lettore un percorso di approfondimento e di riflessione su pagine centrali della storia europea.

La presentazione rappresenta quindi un’occasione importante per valorizzare un lavoro editoriale che unisce ricerca, divulgazione e attenzione al patrimonio storico.

Con questo nuovo libro, Montesano conferma la sua capacità di proporre opere che non si limitano a raccontare la storia, ma la rendono accessibile, viva e partecipe, contribuendo a rafforzare il dialogo tra memoria, studio e identità culturale.