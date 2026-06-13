Il ritorno con il botto del Palo della Cuccagna a Balvano: giovani e famiglie uniti per la tradizione

A Balvano un ritorno con il botto, reso speciale dall’entusiasmo, dalla determinazione e dalla voglia di divertirsi di tutti i partecipanti!

Vedere tanti giovani e tante famiglie riuniti attorno al Palo della Cuccagna, tra applausi, sorrisi e tifo, è stato uno spettacolo bellissimo che resterà nei ricordi della nostra comunità.

Così il Comitato Feste 2026:

“Grazie a tutti coloro che hanno partecipato, collaborato e sostenuto questa iniziativa, contribuendo a riportare in vita una tradizione che fa parte della nostra storia.

Le tradizioni più belle sono quelle che riescono ancora a farci emozionare e stare insieme”.