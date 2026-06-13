Potenza: aggressione su un autobus! Conducente finisce in ospedale

Un grave episodio di violenza si è verificato nel pomeriggio di venerdì 12, intorno alle ore 16:40, a bordo di un autobus impegnato sulla tratta Corleto Perticara – Potenza.

Un conducente di linea è stato aggredito da un viaggiatore nei pressi della località Santa Maria, riportando lesioni che hanno reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 e il successivo ricovero in ospedale.

A denunciare l’accaduto è la sigla sindacale Fast Confsal, che esprime forte preoccupazione per il crescente numero di episodi di aggressione e intimidazione nei confronti del personale viaggiante.

Secondo quanto riferito, il viaggiatore coinvolto nell’episodio sarebbe salito a bordo sprovvisto di titolo di viaggio.

Lo stesso, tuttavia, sarebbe stato agevolato dal personale nell’acquisto del biglietto durante la tratta, come previsto dalle procedure di servizio.

Nonostante la disponibilità mostrata dall’operatore, per cause ancora in fase di accertamento la situazione sarebbe successivamente degenerata fino all’aggressione ai danni del conducente. Situazione che sempre più spesso genera tensioni a bordo dei mezzi pubblici.

Sottolinea il sindacato:

“Da semplici discussioni verbali si sta arrivando a episodi che mettono a rischio l’incolumità degli operatori”.

Tra i comportamenti segnalati figurano anche il mancato rispetto delle regole di bordo, come l’utilizzo di sigarette elettroniche e altri atteggiamenti contrari alle norme di sicurezza.

Sul posto sono intervenuti sia i sanitari del 118 sia gli agenti della Polizia.

L’aggressore, dopo l’episodio, sarebbe sceso dal mezzo facendo perdere le proprie tracce.

Le indagini sono in corso e gli investigatori potranno contare anche sulle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza installate sui nuovi autobus acquistati dalla Regione Basilicata.

Fast Confsal evidenzia come tali dispositivi rappresentino un importante strumento di tutela per lavoratori e utenti, frutto delle continue richieste avanzate negli anni dagli operatori del settore e dalle organizzazioni sindacali.

Le telecamere di bordo, presenti sui nuovi mezzi regionali, sono state fortemente volute dall’Assessore ai Trasporti della Regione Basilicata, Pasquale Pepe, proprio per incrementare i livelli di sicurezza a tutela del personale viaggiante e dell’utenza.

Il sindacato auspica ora che le forze dell’ordine riescano a identificare rapidamente il responsabile dell’aggressione e rinnova l’appello affinché vengano adottate ulteriori misure per proteggere il personale del trasporto pubblico, troppo spesso lasciato solo ad affrontare situazioni di rischio.